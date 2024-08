México: hubo acuerdo entre entre EEUU y líderes del Cártel de Sinaloa para recientes arrestos

Este combo de imágenes facilitadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos muestra a Ismael "El Mayo" Zambada, líder histórico del cártel mexicano de Sinaloa, a la izquierda, y a Joaquín Guzmán López, hijo de otro líder del cártel, tras ser detenidos por las autoridades estadounidenses en Texas, informó el jueves 25 de julio de 2024 el Departamento de Justicia de Estados Unidos. (U.S. Department of State via AP)