México: detenidos ocho militares por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

ARCHIVO - Familiares y compañeros de clase de los 43 estudiantes de colegio desaparecidos de Ayotzinapa marchan en Ciudad de México el 26 de septiembre de 2022 en el aniversario de la desaparición en Iguala, en el estado de Guerrero. Ocho militares vinculados a la desaparición de los estudiantes en 2014 fueron detenidos y permanecen en una prisión militar a la espera de que un juez determine si los procesados penalmente, según informó un mando del Ejército el jueves 22 de junio de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)