México: Acción de guardias marcó vida o muerte de migrantes

Cruces de papel con los nombres de los migrantes que murieron en el incendio del mes pasado están pegadas en una valla del centro de detención de migrantes en el que más de tres docenas de personas murieron por el fuego que se inició en una de las celdas, en Ciudad Juárez, México, el jueves 20 de abril de 2023. (AP Foto/Christian Chávez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Las autoridades trabajan en el lugar del mortal incendio en un centro de detención de migrantes, con cuerpos de los fallecidos cubiertos, en Ciudad Juárez, México, el martes 28 de marzo de 2023. Cuando el fuego se inició en las instalaciones el mes pasado, las diferentes reacciones de los guardias que vigilaban la sección de hombres y la de mujeres marcaron dramáticamente el destino de quienes salieron vivos o murieron, de acuerdo con vídeos y declaraciones de testigos a los que ha tenido acceso The Associated Press. (AP Foto/Christian Chávez, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Paramédicos llevan a un migrante que resultó herido en el incendio mortal en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, México, el martes 28 de marzo de 2023. Cuando el fuego se inició en las instalaciones el mes pasado, las diferentes reacciones de los guardias que vigilaban la sección de hombres y la de mujeres marcaron dramáticamente el destino de quienes salieron vivos o murieron, de acuerdo con vídeos y declaraciones de testigos a los que ha tenido acceso The Associated Press. (AP Foto/Christian Chávez, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un altar improvisado en homenaje a los migrantes que murieron en el incendio del último mes, colocado fuera del centro de detención de migrantes donde el fuego en una celda mató a más de tres docenas de personas, en Ciudad Juárez, México, el jueves 20 de abril de 2023. (AP Foto/Christian Chávez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.