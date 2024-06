Meloni visita Albania de cara a inicio de polémico plan para retener migrantes con destino a Italia

Trabajadores preparan una zona antes de la visita de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y su homólogo albanés, Edi Rama, en el puerto de Shenjin, en el noroeste de Albania, el miércoles 5 de junio de 2024. Meloni visitaba Albania para agradecer al pequeño país balcánico su ayuda al alojar a miles de solicitantes de asilo rescatados en aguas internacionales. La visita se hacía unos días antes de las elecciones europeas, en las que la migración ha sido un tema clave. (AP Foto/Vlasov Sulaj) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved