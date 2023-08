Matan a tiros a candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, abanderado anticorrupción

La policía custodia el hospital al que fueron trasladados varios heridos tras el ataque a tiros contra el candidato presidencial Fernando Villavicencio en Quito, Ecuador, el miércoles 9 de agosto de 2023. Villavicencio fue asesinado a la salida de un colegio mientras se metía en vehículo tras un mítin electoral. (AP Foto/Juan Diego Montenegro) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved