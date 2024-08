Más de 20 países y la UE piden a Maduro que publique actas y respete derechos humanos

La gente asiste a una reunión con grupos locales de derechos humanos que brindan orientación a familiares cuyos parientes fueron detenidos durante una represión gubernamental en respuesta a las protestas antigubernamentales que estallaron en todo el país después de que el presidente Nicolás Maduro fuera declarado ganador en medio de acusaciones de fraude, en Caracas, Venezuela, el jueves 15 de agosto de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved