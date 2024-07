Mandatarios de UE abordan migración y Ucrania en cumbre en el Reino Unido; preocupaciones por Trump

El primer ministro británico, Keir Starmer, a la derecha, habla durante la primera sesión plenaria con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, a la izquierda, de la cumbre de la Comunidad Política Europea en el palacio de Blenheim, Woodstock, Inglaterra, el jueves 18 de julio de 2024. (AP Foto/Kin Cheung, Pool) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved