Magnate tailandés se entrega por cargos de negligencia grave por colapso de edificio en terremoto

Premchai Karnasuta, presidente de la constructora italo-tailandesa Development Co, llega en silla de ruedas a la comisaría de Bang Sue, en Bangkok, Tailandia, el 16 de mayo de 2025, para entregarse a la policía por la acusación de negligencia presentada en su contra tras el derrumbe de un rascacielos en Bangkok durante el sismo del 28 de marzo. (AP Foto/Sakchai Lalit)