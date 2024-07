Maduro ofrece "Venezuela de prosperidad" y la oposición "la liberación" del país en día 1 de campaña

ARCHIVO - El presidente venezolano Nicolás Maduro habla después de firmar un acuerdo para respetar los resultados de las próximas elecciones presidenciales, en la sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas, Venezuela, el jueves 20 de junio de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved