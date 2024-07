Maduro dice que en la votación del domingo se decidirá el futuro de Venezuela para los próximos años

La líder opositora María Corina Machado, durante el cierre de la campaña electoral del candidato Edmundo González en Caracas, Venezuela, el jueves 25 de julio de 2024. La elección presidencial será el 28 de julio. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Simpatizantes del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ondean banderas nacionales y carteles con las imágenes de héroes nacionales a su llegada para el acto de cierre de campaña de Maduro en Caracas, Venezuela, el jueves 25 de julio de 2024. Venezuela va a elecciones presidenciales el domingo 28 de julio. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un simpatizante del presidente Nicolás Maduro sentado junto a un cartel con la imagen del héroe de la independencia venezolana Simón Bolívar mientras espera para el inicio del acto de cierre de campaña de Maduro en Caracas, Venezuela, el jueves 25 de julio de 2024. Venezuela va a elecciones presidenciales el domingo 28 de julio. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Seguidores del presidente venezolano, Nicolás Maduro, esperan para el acto de cierre de campaña de Maduro en Caracas, Venezuela, el jueves 25 de julio de 2024. Venezuela va a elecciones presidenciales el domingo 28 de julio. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La líder opositora María Corina Machado, a la derecha, y el candidato presidencial de la oposición, Edmundo González, al terminar una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela, el jueves 25 de julio de 2024. Venezuela va a elecciones presidenciales el domingo 28 de julio. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un seguidor del presidente venezolano, Nicolás Maduro, hace gestos ante la cámara mientras espera para el acto de cierre de campaña de Maduro en Caracas, Venezuela, el jueves 25 de julio de 2024. Venezuela va a elecciones presidenciales el domingo 28 de julio. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved