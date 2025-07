Lula visita a Cristina Fernández en su casa donde cumple prisión domiciliaria como muestra de apoyo

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sale de la casa de la expresidenta argentina Cristina Fernández, que cumple prisión domiciliaria por una condena de seis años por corrupción, tras visitarla en Buenos Aires, Argentina, durante su estancia por la cumbre del Mercosur, el jueves 3 de julio de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved