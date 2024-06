Los retos de la nueva presidenta de México pasan por tres ejes: dinero, diálogo y EEUU

Claudia Sheinbaum se dirige a sus seguidores luego de que el Instituto Nacional Electoral anunció su ventaja irreversible en las elecciones presidenciales de México, en la Ciudad de México, el 3 de junio de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, a la salida del centro de votación donde depositó su boleta en las elecciones generales, en la Ciudad de México, el 2 de junio de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La presidenta electa Claudia Sheinbaum se dirige a sus seguidores en la plaza del Zócalo, la principal de Ciudad de México, tras el anuncio del conteo rápido oficial en las elecciones generales, en la madrugada del lunes 3 de junio de 2024. Sheinbaum ofreció durante la campaña replicar medidas contra la violencia machista que implementó en la alcaldía de la capital, como la creación de la fiscalía antifeminicidios y la ley “El agresor sale de casa”. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

