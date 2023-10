Los palestinos batallan para huir hacia el sur de Gaza tras orden de evacuación israelí

Palestinos llevan a un hombre herido de entre los escombros de un edificio derruido tras un ataque aéreo en Rafah, en la Franja de Gaza, el viernes 13 de octubre de 2023. (AP Foto/Hatem Ali) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos refugiados en una escuela gestionada por Naciones Unidas ante los ataques israelíes en la Franja de Gaza, en el campo de refugiados de Nuiserat, el sábado 14 de octubre de 2023. (AP Foto/Hatem Moussa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos huyen del norte de Gaza al sur después de que el ejército israelí emitiera una advertencia de evacuación sin precedentes a una población de en torno a un millón de personas en el norte de la Franja de Gaza, el viernes 13 de octubre de 2023. (AP Foto/Hatem Moussa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Tanques israelíes se dirigen a la frontera en la Franja de Gaza en el sur de Israel, el viernes 13 de octubre de 2023. (AP Foto/Ariel Schalit) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una guitarra y coronas de flores se ven en la tumba del soldado Ilai Azar tras su funeral en el cementerio de Kiryat Shaul en Tel Aviv, Israel, el sábado 14 de octubre de 2023. (AP Foto/Francisco Seco) Copyright 2023 The Associated Press All rights reserved