Los musulmanes celebran el Eid al-Fitr en todo el mundo, pero la guerra de Gaza empaña los festejos

Hombres musulmanes ofreciendo la plegaria del Eid al-Fitr al final del mes sagrado del ayuno del Ramadán, en una calle en Yakarta, Indonesia, el miércoles 10 de abril de 2024. (AP Foto/Dita Alangkara)

Fieles iraníes rezan en el Eid al-Fitr, que marca el final del Ramadán, en Teherán, Irán, el miércoles 10 de abril de 2024. (AP Foto/Vahid Salemi)

Un niño musulmán se ve junto a su padre durante las oraciones del Eid al-Fitr al final del Ramadán, en Rawalpindi, Pakistán, el miércoles 10 de abril de 2024. (AP Foto/Anjum Naveed)

Musulmanes rezan en la Mezquita Nacional por el Eid al-Fitr, que marca el final del Ramadán, en Kuala Lumpur, Malasia, el miércoles 10 de abril de 2024. (AP Foto/Vincent Thian)

Niñas musulmanas muestran sus manos pintadas con henna con diseños tradicionales para celebrar el Eid al-Fitr, que marca el final del Ramadán, en Peshawar, Pakistán, el miércoles 10 de abril de 2024. (AP Foto/Muhammad Sajjad) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.