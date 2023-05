LO ÚLTIMO: La coronación del rey Carlos III

Vista general del Mall antes de la coronación del rey Carlos III de Inglaterra, en Londres, el 6 de mayo de 2023. (AP Foto/Jon Super, Pool) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El rey Carlos III tras ser coronado con la Corona de San Eduardo por el arzobispo de Canterbury, el reverendo Justin Welby, durante su ceremonia de coronación en la Abadía de Westminster en Londres el sábado 6 de mayo de 2023.

El rey Carlos III de Gran Bretaña sale de la Abadía de Westminster después de su ceremonia de coronación en Londres el sábado 6 de mayo de 2023.

Una multitud de personas espera al inicio de la ceremonia de coronación del rey Carlos III de Inglaterra, en Londres, el 6 de mayo de 2023.

El rey Carlos III y la reina Camila a bordo de un carruaje dorado en su camino de regreso al Palacio de Buckingham, desde la Abadía de Westminster, tras su ceremonia de coronación, en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023.

Soldados marchan por el exterior del Palacio de Westminster antes de la ceremonia de coronación del rey Carlos III de Inglaterra, en Londres, el 6 de mayo de 2023.

El Rey Carlos III de Gran Bretaña con la Corona Imperial del Estado, el Orbe y el Cetro del Soberano sale de la Abadía de Westminster después de su coronación en el centro de Londres el sábado 6 de mayo de 2023. La coronación es la primera en Gran Bretaña en 70 años, y apenas la segunda en la historia en ser televisada. Carlos es el 40to monarca coronado en la iglesia en el centro de Londres desde el rey Guillermo I quien fue coronado en 1066.

La actriz Emma Thompson y su esposo, Greg Wise, a su llegada a la ceremonia de coronación del rey Carlos III, en la abadía de Westminster, en Londres, el 6 de mayo de 2023.

El cantante y compositor australiano Nick Cave a su llegada a la abadía de Westminster para la coronación del rey Carlos III, en Londres, el 6 de mayo de 2023.

El rey Carlos III de Gran Bretaña, centro, camina en la procesión de coronación después de su ceremonia de coronación en la Abadía de Westminster en Londres el sábado 6 de mayo de 2023.

El rey Carlos III de Inglaterra, visto a través de la ventanilla del carruaje Jubileo de Diamante a su salida del Palacio de Buckingham, acompañado por la reina consorte, Camila, para la ceremonia de su coronación, en Londres, el 6 de mayo de 2023.

El príncipe Guillermo besa a su padre, el rey Carlos III, durante su ceremonia de coronación en la abadía de Westminster, en Londres el 6 de mayo de 2023.

La reina Camila y el rey Carlos III a bordo de un carruaje dorado de regreso al Palacio de Buckingham desde la Abadía de Westminster tras la ceremonia de coronación, en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023.

El rey Carlos III, centro, y Camila, la reina consorte, frente al centro, llegan a la ceremonia de coronación del rey Carlos III de Gran Bretaña en la Abadia de Westminster en Londres el sábado 6 de mayo de 2023.

El rey Carlos III de Gran Bretaña y Camila, la reina consorte, viajan en el Carruaje de Estado Jubileo de Diamante frente al Arco del Almirantazgo desde el Palacio de Buckingham hacia la Abadía de Westminster para su ceremonia de coronación en Londres el sábado 6 de mayo de 2023.

Muchedumbres de camino al Palacio de Buckingham tras la ceremonia de coronación del rey Carlos III en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023.

La procesión que acompaña al rey Carlos III y la reina Camila rumbo al Palacio de Buckingham pasa frente a personas que se oponen a la monarquía en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023.

Las Flechas Rojas de la Real Fuerza Aérea de Gran Bretaña vuelan sobre el Palacio de Buckingham mientras el rey Carlos III y la reina Camila saludan a la multitud desde el balcón del palacio luego de la ceremonia de coronación, en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023.

El rey Carlos III y la reina Camila de Gran Bretaña saludan a la multitud desde el balcón del Palacio de Buckingham después de su ceremonia de coronación en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023.

El rey Carlos III de Gran Bretaña saluda a la multitud desde el balcón del Palacio de Buckingham tras la ceremonia de coronación en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023.

El rey Carlos III y la reina Camila en el balcón del Palacio de Buckingham tras la ceremonia de coronación en Londres, el sábado 6 de mayo de 2023.