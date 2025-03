Lo que hay que saber sobre las tensiones entre Irán y EEUU tras la carta de Trump a su líder supremo

Esta imagen combinada muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la izquierda, dirigiéndose a un pleno del Congreso en el Capitolio, en Washington, el 4 de marzo de 2025, y una imagen del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en una ceremonia en Teherán, Irán, el 8 de marzo de 2025. (AP Foto/Ben Curtis - Oficina del líder supremo de Irán via AP) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.