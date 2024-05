Lituania celebra elecciones presidenciales entre temores por Rusia y la guerra en Ucrania

ARCHIVO - El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda habla durante una conferencia de prensa con el presidente de Polonia, Andrej Duda, durante las maniobras conjuntas lituano-polacas Brave Griffin 24/II en el corredor de Suwalki, cerca de la frontera de Polonia, en la población de Dirmiskes, distrito de Alytus al oeste de la capital, Vilna, en Lituania, el 26 de abril de 2024. Los lituanos votaban el domingo 12 de mayo de 2024 en elecciones presidenciales, en un momento en el que los avances rusos en el campo de batalla en Ucrania impulsan los temores sobre las intenciones de Moscú. (AP Foto/Mindaugas Kulbis, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved