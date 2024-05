Líderes de Corea del Sur, China y Japón se reunirán la semana que viene por primera vez desde 2019

En esta combinación de imágenes, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, a la izquierda, hace declaraciones a los medios en Londres el 22 de noviembre de 2023; el premier chino, Li Qiang, en el centro, espera en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, el 7 de abril de 2024, y el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, habla en Washington el 10 de abril de 2024. Líderes de Corea del Sur, China y Japón se reunirían en 2024, en sus primeras conversaciones trilaterales desde 2019, según anunció el jueves 23 de mayo de 2024 la oficina presidencial surcoreana. (AP Foto, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved