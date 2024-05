Líderes de China y Japón llegan a Corea del Sur para su primera cumbre trilateral desde 2019

El premier chino Li Qiang saluda a su llegada para una cumbre trilateral en el aeropuerto de Seúl, en Seongnam, Corea del Sur, el domingo 26 de mayo de 2024. Líderes de China y Japón acudieron a Corea del Sur para su primera cumbre trilateral desde 2019. (AP Foto/Lee Jin-man) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved