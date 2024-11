Líderes de APEC inician cumbre en Lima mientras Trump se prepara para volver a la Casa Blanca

El presidente de China, Xi Jinping (izquierda), y el primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzen, saludan en el aeropuerto tras la llegada de Xi al país para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), en Lima, Perú, el 14 de noviembre de 2024. (AP Foto/Guadalupe Pardo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved