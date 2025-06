León XIV ofrece un mensaje inspirador en el que anima a los seminaristas a ser alegres y honestos

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

El papa León XIV saluda durante una meditación con participantes en el Jubileo de los seminaristas, en la basílica de San Pedro del Vaticano, el 24 de mayo de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

El mensaje también podría haber estado dirigido a abordar la hemorragia crónica de clérigos que sufre la institución.

Según los últimos datos del Vaticano, el número de seminaristas en todo el mundo continuó disminuyendo aún después del aumento de la población católica. A finales de 2022, la Iglesia tenía 108.481 seminaristas, frente a los 109.895 del año anterior. Solo África y Oceanía lograron aumentos y se registraron importantes caídas en regiones tradicionalmente católicas como América y Europa, acompañados por una caída más modesta en Asia.

Se espera que en los próximos días León mantenga encuentros similares con sacerdotes y obispos antes de presidir una Misa de Jubileo este fin de semana. Esta semana marca algo así como el punto medio del Año Santo vaticano de 2025, una celebración del catolicismo que ocurre cada 25 años y que ha traído a millones de peregrinos a Roma.

