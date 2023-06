Las mujeres venezolanas se dedican cada vez más al agotador trabajo de la pesca en el Caribe

Pescadoras y pescadores sacan una red frente a la costa de Chuao, Venezuela, la mañana del miércoles 7 de junio de 2023. Las mujeres pueden haberse unido a la tradición familiar de trabajar en la pesca o, en algunos casos, incursionar en esta labor después de perder sus trabajos durante la crisis económica de Venezuela. En todo caso, se alistan para un trabajo físicamente exigente que puede pagar el equivalente a 8 dólares después de cinco turnos consecutivos de 12 horas. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La pescadora Carolina Chávez sube a una lancha con la ayuda de una compañera frente a la costa de Tuja, Venezuela, el viernes 9 de junio de 2023. Chávez, quien empezó a pescar a los 11 años, estuvo a punto de perder su mano izquierda hace dos años cuando se enredó con una cuerda mientras ella y otros intentaban levantar una red pesada y sus botes chocaron. Cuando finalmente liberó su mano, la cuerda le había cortado la mitad de su dedo medio. (AP Foto/Matias Delacroix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La pescadora María Reyes y sus colegas sacan una red para colocarla en la playa después de un día de pesca, en Chuao, Venezuela, el jueves 8 de junio de 2023. Las mujeres de las comunidades costeras de Choroní y la vecina Chuao, que alguna vez estuvieron relegadas a cocinar o limpiar en albergues, pensiones y comedores, se han ganado el respeto de los hombres con quienes trabajan ahora para pescar miles de kilos de pescado al día. (AP Foto/Matias Delacroix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La pescadora Greyla Aguilera y sus colegas sacan una red para colocarla en la playa después de un día de pesca, en Chuao, Venezuela, el jueves 8 de junio de 2023. Aguilera, de 48 años, comenta que las pescadoras dependen unas de otras y de sus padres para cuidar a sus hijos mientras están en el mar. Siempre hay alguien que se asegura de que ninguna mujer se pierda un turno de pesca. (AP Foto/Matias Delacroix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved