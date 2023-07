Las inundaciones desplazan a 10.000 personas en China, Beijing se toma un respiro tras ola de calor

Un niño salta sobre una fuente en un complejo comercial y de oficinas en Beijing, el sábado 1 de julio de 2023. El sábado se emitió una alerta naranja, el segundo más alto, en la capital China cuando las temperaturas volvieron a rondar los 40 grados Celsius (104 Fahrenheit) en una prolongada ola de calor. (AP Foto/Mark Schiefelbein) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved