Las fotos de The Associated Press sobre la odisea de los migrantes son reconocidas con un Pulitzer

Un migrante venezolano de pie cubierto con una manta mientras escribe un mensaje de texto, en la orilla del río Bravo (Grande) en Matamoros, México, el sábado 13 de mayo de 2023. La imagen fue parte de una serie tomada por los fotógrafos de The Associated Press Iván Valencia, Eduardo Verdugo, Félix Márquez, Marco Ugarte, Fernando Llano, Eric Gay, Gregory Bull y Christian Chávez que ganó el Premio Pulitzer 2024 en Fotografía de Reportaje. (AP Foto/Fernando Llano) Associated Press

Migrantes que cruzaron hacia Estados Unidos desde México pasan bajo alambre de púas a las orillas del río Bravo (Grande), el jueves 21 de septiembre de 2023, en Eagle Pass, Texas. La imagen fue parte de una serie tomada por los fotógrafos de The Associated Press Iván Valencia, Eduardo Verdugo, Félix Márquez, Marco Ugarte, Fernando Llano, Eric Gay, Gregory Bull y Christian Chávez que ganó el Premio Pulitzer 2024 en Fotografía de Reportaje. (AP Foto/Fernando Llano) Associated Press

Migrantes cruzan el río Bravo en un colchón inflable hacia Estados Unidos desde Matamoros, México, el 9 de mayo de 2023. La imagen fue parte de una serie tomada por los fotógrafos de The Associated Press Iván Valencia, Eduardo Verdugo, Félix Márquez, Marco Ugarte, Fernando Llano, Eric Gay, Gregory Bull y Christian Chávez que ganó el Premio Pulitzer 2024 en Fotografía de Reportaje. (AP Foto/Fernando Llano) Associated Press

Un grupo de migrantes dormidos en un campamento improvisado mientras esperan solicitar asilo tras cruzar la frontera, el miércoles 10 de mayo de 2023, cerca de Jacumba, California. El grupo estuvo acampando al otro lado de la frontera durante días, esperando solicitar asilo en Estados Unidos. La imagen fue parte de una serie tomada por los fotógrafos de The Associated Press Iván Valencia, Eduardo Verdugo, Félix Márquez, Marco Ugarte, Fernando Llano, Eric Gay, Gregory Bull y Christian Chávez que ganó el Premio Pulitzer 2024 en Fotografía de Reportaje. (AP Foto/Gregory Bull) Associated Press

Migrantes cruzan el río Bravo (Grande) hacia Estados Unidos desde Ciudad Juárez, México, el miércoles 29 de marzo de 2023. La imagen fue parte de una serie tomada por los fotógrafos de The Associated Press Iván Valencia, Eduardo Verdugo, Félix Márquez, Marco Ugarte, Fernando Llano, Eric Gay, Gregory Bull y Christian Chávez que ganó el Premio Pulitzer 2024 en Fotografía de Reportaje. (AP Foto/Christian Chávez) Associated Press

Migrantes venezolanos ondean una bandera estadounidense hacia un helicóptero de televisión que sobrevuela la zona junto al río Bravo (Grande) en Matamoros, México, el viernes 12 de mayo de 2023, un día después de que se retiraron las restricciones al asilo implementadas en la pandemia de coronavirus, conocidas como Título 42. La imagen fue parte de una serie tomada por los fotógrafos de The Associated Press Iván Valencia, Eduardo Verdugo, Félix Márquez, Marco Ugarte, Fernando Llano, Eric Gay, Gregory Bull y Christian Chávez que ganó el Premio Pulitzer 2024 en Fotografía de Reportaje. (AP Foto/Fernando Llano) Associated Press

Una mujer carga a su hija luego de que ella y otros migrantes cruzaron el río Bravo (Grande) e ingresaron a Estados Unidos desde México, para ser procesados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el sábado 23 de septiembre de 2023, en Eagle Pass, Texas. La imagen fue parte de una serie tomada por los fotógrafos de The Associated Press Iván Valencia, Eduardo Verdugo, Félix Márquez, Marco Ugarte, Fernando Llano, Eric Gay, Gregory Bull y Christian Chávez que ganó el Premio Pulitzer 2024 en Fotografía de Reportaje. (AP Foto/Eric Gay) Associated Press

Los fotógrafos de The Associated Press, Eduardo Verdugo (izquierda), Marco Ugarte (centro) y Fernando Llano posan para fotografías tras ganar el Premio Pulitzer en Fotografía de Reportaje por sus imágenes de la crisis migratoria, en la oficina de la AP en la Ciudad de México, el lunes 6 de mayo de 2024. Ocho fotógrafos de la AP y colaboradores -seis de América Latina y dos de Estados Unidos- fueron galardonados con el Pulitzer de este año en Fotografía de Reportaje por imágenes tomadas en 2023 que documentaron el viaje de los migrantes. (AP Foto/Megan Janetsky) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes, la mayoría procedentes de Centroamérica, que viajaban con dirección a Estados Unidos dentro de un tractocamión, son detenidos por los agentes de migración de México y miembros de la Guardia Nacional, en Veracruz, México, el domingo 23 de julio de 2023. La imagen fue parte de una serie tomada por los fotógrafos de The Associated Press Iván Valencia, Eduardo Verdugo, Félix Márquez, Marco Ugarte, Fernando Llano, Eric Gay, Gregory Bull y Christian Chávez que ganó el Premio Pulitzer 2024 en Fotografía de Reportaje. (AP Foto/Félix Márquez) Associated Press

Migrantes extienden los brazos a través de una valla fronteriza para tomar prendas de ropa entregadas por voluntarios mientras esperan entre dos muros fronterizos para solicitar asilo, el viernes 12 de mayo de 2023, en San Diego. Cientos de migrantes siguen esperando entre los dos muros, muchos durante días. La imagen fue parte de una serie tomada por los fotógrafos de The Associated Press Iván Valencia, Eduardo Verdugo, Félix Márquez, Marco Ugarte, Fernando Llano, Eric Gay, Gregory Bull y Christian Chávez que ganó el Premio Pulitzer 2024 en Fotografía de Reportaje. (AP Foto/Gregory Bull) Associated Press

Migrantes sentados bajo un letrero que marca la frontera entre Panamá y Colombia durante su recorrido a través de la región del Darién, el martes 9 de mayo de 2023. La imagen fue parte de una serie tomada por los fotógrafos de The Associated Press Iván Valencia, Eduardo Verdugo, Félix Márquez, Marco Ugarte, Fernando Llano, Eric Gay, Gregory Bull y Christian Chávez que ganó el Premio Pulitzer 2024 en Fotografía de Reportaje. (AP Foto/Ivan Valencia) Associated Press

Migrantes que planean cruzar a pie la región del Darién de Colombia a Panamá con la esperanza de llegar a Estados Unidos se reúnen en el campamento de Acandí, Colombia, el martes 9 de mayo de 2023. La imagen fue parte de una serie tomada por los fotógrafos de The Associated Press Iván Valencia, Eduardo Verdugo, Félix Márquez, Marco Ugarte, Fernando Llano, Eric Gay, Gregory Bull y Christian Chávez que ganó el Premio Pulitzer 2024 en Fotografía de Reportaje. (AP Foto/Iván Valencia) Associated Press

Migrantes haitianos vadean el agua mientras cruzan la región del Darién de Colombia a Panamá con la esperanza de llegar a la frontera sur de Estados Unidos, el martes 9 de mayo de 2023. La imagen fue parte de una serie tomada por los fotógrafos de The Associated Press Iván Valencia, Eduardo Verdugo, Félix Márquez, Marco Ugarte, Fernando Llano, Eric Gay, Gregory Bull y Christian Chávez que ganó el Premio Pulitzer 2024 en Fotografía de Reportaje. (AP Foto/Iván Valencia) Associated Press

Migrantes caminan a través de la región del Darién de Colombia a Panamá con la esperanza de llegar a la frontera sur de Estados Unidos, el martes 9 de mayo de 2023. La imagen fue parte de una serie tomada por los fotógrafos de The Associated Press Iván Valencia, Eduardo Verdugo, Félix Márquez, Marco Ugarte, Fernando Llano, Eric Gay, Gregory Bull y Christian Chávez que ganó el Premio Pulitzer 2024 en Fotografía de Reportaje. (AP Foto/Ivan Valencia) Associated Press

Una migrante venezolana ríe mientras bromea con su esposo, que le dio algunas flores que recogió entre la maleza, mientras esperan junto a las vías del tren con la esperanza de abordar un tren de carga con dirección al norte, en Huehuetoca, México, el miércoles 20 de septiembre de 2023. La imagen fue parte de una serie tomada por los fotógrafos de The Associated Press Iván Valencia, Eduardo Verdugo, Félix Márquez, Marco Ugarte, Fernando Llano, Eric Gay, Gregory Bull y Christian Chávez que ganó el Premio Pulitzer 2024 en Fotografía de Reportaje. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Associated Press