Las fotos de la liberación de los 20 rehenes israelíes vivos tras el acuerdo con Hamas

Después de más de dos años de cautiverio, veinte rehenes israelíes fueron liberados por el grupo Hamas como parte de un acuerdo que incluye un alto el fuego temporal. Las escenas que siguieron al anuncio recorrieron el mundo: lágrimas, abrazos, gritos de alegría y una sensación de alivio colectivo en un país marcado por la guerra y la incertidumbre.

Las imágenes mostraron los primeros momentos tras su liberación: los helicópteros aterrizando en bases militares israelíes, ambulancias y personal médico esperando con banderas, y los rehenes —visiblemente agotados, algunos con la mirada perdida— siendo trasladados para recibir atención médica inmediata. Detrás de cada rostro había una historia de resistencia, miedo y esperanza contenida.

La liberación fue el resultado de intensas negociaciones entre Israel y Hamas, mediadas por países árabes y organizaciones internacionales. El acuerdo incluyó una tregua de varios días en los combates, la entrega de los rehenes con vida y el compromiso de continuar las conversaciones sobre los cautivos que permanecen en poder del grupo islamista.

Israel, por su parte, aceptó liberar a un grupo de prisioneros palestinos y permitir el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, duramente golpeada por los ataques y bloqueos. Aun así, el ambiente sigue siendo tenso: ni las autoridades israelíes ni los mandos de Hamas descartan una reanudación de las hostilidades una vez concluido el cese temporal del fuego.

Las escenas más conmovedoras se vivieron en los hospitales y bases militares donde los rehenes se reunieron con sus familias. Madres abrazando a hijos que creían perdidos, padres que no podían contener las lágrimas al ver a sus muchachos regresar con vida, parejas que se fundían en un abrazo interminable después de años de silencio y miedo.

Uno de los momentos más simbólicos fue el encuentro entre Omri Miran y su esposa Lishay, captado por las cámaras en el instante preciso en que ambos se reconocieron entre lágrimas. También se vio a varios de los liberados saludando desde los helicópteros con una tímida sonrisa, mientras soldados y paramédicos los aplaudían al aterrizar.

En la Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv, miles de personas se congregaron para celebrar. Las fotografías mostraron una mezcla de júbilo y solemnidad: velas encendidas junto a banderas israelíes, pancartas con los nombres de los cautivos aún desaparecidos y abrazos entre desconocidos que compartían el mismo sentimiento de alivio.

Quiénes fueron liberados

Los nombres de los veinte rehenes liberados fueron confirmados poco después: David Cunio, Ariel Cunio, Eitan Horn, Bar Avraham Kuperstein, Evyatar David, Yosef Haim Ohana, Segev Calfon, Avinatan Or, Elkana Buhbut, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Tzangauker, Matan Angrest, Eitan Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal y Rom Breslavski.

Entre ellos había jóvenes, trabajadores, reservistas y civiles que fueron secuestrados durante el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, una jornada que marcó un antes y un después en la historia reciente de Israel. También se informó que entre los liberados hay personas con doble nacionalidad, lo que despertó reacciones en distintos gobiernos extranjeros.

Revisión médica y atención psicológica

Tras su llegada, los liberados fueron trasladados a hospitales militares y centros especializados para someterse a exámenes médicos completos. Según los primeros informes, algunos presentaban signos de desnutrición, deshidratación y traumas psicológicos severos.

Los especialistas que los atendieron describieron casos de ansiedad extrema, insomnio y reacciones emocionales intensas. Por eso, el Estado israelí dispuso equipos de apoyo psicológico y programas de reinserción familiar para acompañarlos en su recuperación.

Mientras tanto, las familias de los rehenes que aún permanecen en cautiverio mantienen la esperanza de que el acuerdo sea solo el comienzo de una liberación más amplia. Las autoridades confirmaron que todavía hay decenas de personas desaparecidas, y que algunos de los cautivos podrían haber fallecido durante los bombardeos o en manos de sus captores.

El trasfondo del acuerdo

La tregua acordada entre Israel y Hamas se produjo tras semanas de intensos enfrentamientos en la Franja de Gaza, donde los ataques aéreos israelíes y los lanzamientos de cohetes han dejado miles de muertos y desplazados. Las presiones internacionales, sumadas a las protestas de las familias de los rehenes en Israel, fueron determinantes para impulsar un cese temporal de la violencia.

El gobierno israelí calificó la liberación como “un paso positivo, pero insuficiente”. Afirmó que continuará las operaciones militares hasta garantizar la seguridad total del país y el retorno de todos los cautivos. Hamas, por su parte, reivindicó el acuerdo como una “victoria moral” y aseguró que solo cederá bajo ciertas condiciones políticas y humanitarias.

Un respiro entre dos guerras

A pesar de la alegría, la liberación de los rehenes ocurre en un contexto de profunda tragedia. En Gaza, los hospitales siguen colapsados, la población carece de agua y electricidad, y los bombardeos previos dejaron una huella de destrucción casi total. En Israel, las heridas emocionales permanecen abiertas: las familias aún viven con el miedo constante de que el conflicto se reactive en cualquier momento.

Las fotografías difundidas muestran tanto la esperanza como el dolor de una nación que busca reconciliarse con el trauma. En los rostros de los rehenes liberados se percibe el peso del encierro, pero también la fortaleza de haber sobrevivido. En las calles de Tel Aviv y Jerusalén, miles de ciudadanos salieron a aplaudir, a llorar y a rendir homenaje a quienes, después de tanto sufrimiento, pudieron volver a casa.

Una tregua que podría ser efímera

La gran incógnita ahora es cuánto durará la calma. Los analistas advierten que este tipo de acuerdos suelen ser frágiles y que la tensión en la región continúa latente. Israel mantiene a sus fuerzas en alerta, mientras Hamas refuerza su discurso de resistencia y se reorganiza en el terreno.

Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, las imágenes no mostraron humo ni destrucción, sino abrazos, rostros aliviados y helicópteros que transportaban vida en lugar de guerra. Fue un respiro efímero, pero profundamente humano, en medio de un conflicto que parece no tener fin.