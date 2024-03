Las elecciones presidenciales de Venezuela serán el próximo 28 de julio, anuncia autoridad electoral

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Hidrobo Amoroso, en el centro, habla con la prensa en la sede del CNE en Caracas, Venezuela, el martes 5 de marzo de 2024. Amoroso anunció que las elecciones presidenciales de Venezuela serán el próximo 28 de julio. A sus espaldas, se ve un retrato del héroe de la independencia Simón Bolívar. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved