La victoria de Trump inquieta a los migrantes, pero no los detiene

Migrantes caminan por una carretera en Huixtla, en el sur de México, en dirección a la frontera norte del país y, en última instancia, a Estados Unidos, el 7 de noviembre de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Nayely Núñez, de Honduras, utiliza su maleta como carro para mover a un niño mientras camina junto a una caravana de migrantes por una carretera en Huixtla, en el sur de México, en dirección a la frontera norte del país y, en última instancia, a Estados Unidos, el 7 de noviembre de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes que forman parte de una caravana que marcha hacia la frontera norte de México y, en última instancia, hacia Estados Unidos, revisan un mapa durante un descanso a las afueras de Escuintla, en el sur de México, el 7 de noviembre de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes se congregan en un albergue improvisado en Huixtla, en el estado mexicano de Chiapas, el 6 de noviembre de 2024, con la esperanza de llegar a la frontera norte del país y, eventualmente, a Estados Unidos. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un rosario, colgado al cuello de Vladimir, un migrante cubano que camina por una carretera en Huixtla, en el sur de México, el 6 de noviembre de 2024, con la esperanza de llegar a la frontera norte del país y, en última instancia, a Estados Unidos. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Aranza pone crema solar en el rostro de su madre, Angelica Flores, en Huehuetan, en el sur de México, el 6 de noviembre de 2024, durante un descanso de la caravana de migrantes con la que esperan llegar a la frontera norte del país y, eventualmente, a Estados Unidos. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes parten desde Tapachula, México, con la esperanza de llegar a la frontera norte del país y, en última instancia, a Estados Unidos, el 5 de noviembre de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved