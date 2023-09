La Vicaría de la Solidaridad: la historia de quienes defendieron los DDHH ante la dictadura chilena

La luz se cuela a través de la puerta de acceso a un túnel del Estadio Nacional que fue utilizado como prisión y centro de torturas durante la dictadura de Augusto Pinochet, en Santiago, Chile, el sábado 19 de agosto de 2023. Pinochet murió en 2006 sin haber sido condenado por ninguno de los crímenes. La Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad mantiene la búsqueda de justicia a través de su archivo en el que hay preservados 47.000 casos de violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La secretaria ejecutiva María Paz Vergara busca un archivo en la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, en Santiago, Chile, el martes 25 de julio de 2023. Las estanterías preservan miles de casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La secretaria ejecutiva María Paz Vergara lee un archivo en la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, en Santiago, Chile, el martes 25 de julio de 2023. Las estanterías preservan miles de casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Expedientes archivados en línea en estantes de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, en Santiago, Chile, el martes 25 de julio de 2023. Las estanterías preservan miles de casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

María Luisa Sepúlveda, que fue una trabajadora social de la Vicaría de la Solidaridad, posa para la foto en su casa en Santiago, Chile, el viernes 25 de agosto de 2023. Algunos días, su trabajo implicaba ir a la morgue. Vio cuerpos cuyas caras y huellas dactilares fueron arrancados para evitar que fueran identificados; también mujeres embarazadas con el abdomen rajado. Lo peor, dijo Sepúlveda, era la incertidumbre en las familias. “La gente llegaba totalmente desorientada por las situaciones inéditas”, dijo. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Carpetas que contienen los casos de violaciones de derechos humanos reportados durante la dictadura de Augusto Pinochet, completan un cajón archivador en la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, en Santiago, Chile, el martes 25 de julio de 2023. Los documentos fueron recopilados entre 1976 y 1992 por trabajadores de la Vicaría de la Solidaridad, una organización de derechos humanos fundada por el cardenal chileno Raúl Silva Henríquez. (AP Foto/Esteban Felix) Expedientes archivados en línea en estantes de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, en Santiago, Chile, el martes 25 de julio de 2023. Las estanterías preservan miles de casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un póster que muestra a niños agradeciendo al presidente Salvador Allende por su programa de entrega gratuita de leche adorna un vestuario en el Estado Nacional que fue utilizado como prisión y centro de torturas durante la dictadura de Augusto Pinochet, en Santiago, Chile, el sábado 19 de agosto de 2023. Después de que un golpe militar derrocara a Allende el 11 de septiembre de 1973, el cardenal chileno Raúl Silva Henríquez dirigió sus esfuerzos para crear un comité que facilitara apoyo espiritual, judicial y financiero a las víctimas del régimen de Pinochet hasta que fue disuelto por presión gubernamental en 1975. Inmediatamente después, Silva Henríquez estableció la Vicaría de la Solidaridad. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Guillermo Hormazábal, un periodista chileno que trabajó como director de comunicaciones en la Vicaría de la Solidaridad, posa para la foto en su apartamento en Viña del Mar, Chile, el jueves 27 de julio de 2023. Aunque la policía de investigaciones lo secuestró en 1980, fue liberado a las 24 horas gracias a la presión mediática ejercida desde la radio de la iglesia en la que trabajaba. "La Iglesia fue el único contrapeso ante la dictadura," dijo. "Era una iglesia que no estaba en la sacristía; estaba con los hombres". (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Esta foto de archivo de 1989 muestra al carcenal chileno Raúl Silva Henríquez, en Santiago, Chile. Silva Henríquez fundó la organización de derechos humanos Vicaría de la Solidaridad manejada por trabajadores sociales, abogados, documentalistas y otros profesionales que daban apoyo a los afectados por el régimen de Augusto Pinochet. (AP Foto/Santiago Llanquin, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una paloma vuela sobre una estatua del cardenal chileno Raúl Silva Henríquez ubicada fuera de la catedral de la Plaza de Armas en Santiago, Chile, el jueves 31 de agosto de 2023. Silva Henríquez fundó la organización de derechos humanos Vicaría de la Solidaridad manejada por trabajadores sociales, abogados, documentalistas y otros profesionales que daban apoyo a los afectados por el régimen de Augusto Pinochet. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.