La Unión Europea considera la opción de reallocar los activos rusos congelados para brindar apoyo a Ucrania mediante el suministro de armamento y asistencia financiera

Estados Unidos no ha podido desbloquear el financiamiento para Ucrania, mientras que la UE se prepara para utilizar los intereses anuales, alrededor de 3.000 millones de euros, generados por los activos rusos congelados en Bélgica como una fuente de apoyo. Borrell comentó a la prensa que aunque la suma no es insignificante, tampoco es exorbitante, y probablemente no será bien recibida por Rusia.