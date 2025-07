La última niña en morir de hambre en Gaza pesaba menos que al nacer

Ahmed Abu Halib y su esposa Esraa Abu Halib lloran sobre el cadáver de su bebé de cinco meses de edad, Zainab, que murió a causa de desnutrición, en Jan Yunis, Franja de Gaza, el sábado 26 de julio de 2025. (AP Foto/Mariam Dagga) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved