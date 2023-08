La tala acecha los bosques de la Ciudad de México pese a intentos por reforestarlos

ARCHIVO - Agricultores locales plantan pinos en un área donde los árboles han sido talados ilegalmente, el 13 de agosto de 2023, en el pueblo de San Miguel Topilejo, al sur de la Ciudad de México. La tala ilegal es especialmente aguda en este pueblo, el cual, debido a que tiene bosques y es atravesado por carreteras, es un sitio atractivo para que grupos delictivos talen troncos y los lleven a aserraderos. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Escoltados por elementos de la Guardia Nacional, pobladores se reúnen para plantar pinos el 13 de agosto de 2023 en San Miguel Topilejo, un pueblo ubicado al sur de la Ciudad de México. La tala ilegal es especialmente aguda en este pueblo, el cual, debido a que tiene bosques y es atravesado por carreteras, es un sitio atractivo para que grupos delictivos talen troncos y los lleven a aserraderos. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

ARCHIVO - Esta imagen del 13 de agosto de 2023 muestra la zona que circunda al pueblo de San Miguel Topilejo, al sur de la Ciudad de México. La tala ilegal es especialmente aguda en este pueblo, el cual, debido a que tiene bosques y es atravesado por carreteras, es un sitio atractivo para que grupos delictivos talen troncos y los lleven a aserraderos. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

ARCHIVO - Un agricultor local planta pinos el 13 de agosto de 2023 en un área recientemente deforestada del pueblo de San Miguel Topilejo, al sur de la Ciudad de México. La tala ilegal es especialmente aguda en este pueblo, el cual, debido a que tiene bosques y es atravesado por carreteras, es un sitio atractivo para que grupos delictivos talen troncos y los lleven a aserraderos. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

ARCHIVO - Elementos de la Guardia Nacional protegen a agricultores mientras estos plantan pinos el 13 de agosto de 2023 en un área deforestada recientemente, en el pueblo de San Miguel Topilejo, al sur de la Ciudad de México. La tala ilegal es especialmente aguda en este pueblo, el cual, debido a que tiene bosques y es atravesado por carreteras, es un sitio atractivo para que grupos delictivos talen troncos y los lleven a aserraderos. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

ARCHIVO - Esta imagen del 13 de agosto de 2023 muestra el tocón de un árbol talado ilegalmente en un área recientemente deforestada en la que agricultores locales plantan nuevos pinos, en el pueblo de San Miguel Topilejo, al sur de la Ciudad de México. La tala ilegal es especialmente aguda en este pueblo, el cual, debido a que tiene bosques y es atravesado por carreteras, es un sitio atractivo para que grupos delictivos talen troncos y los lleven a aserraderos. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

ARCHIVO - Pobladores locales plantan pinos el 13 de agosto de 2023 en un área deforestada recientemente, en el pueblo de San Miguel Topilejo, al sur de la Ciudad de México. La tala ilegal es especialmente aguda en este pueblo, el cual, debido a que tiene bosques y es atravesado por carreteras, es un sitio atractivo para que grupos delictivos talen troncos y los lleven a aserraderos. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)