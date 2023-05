La reconstrucción del tejado de Notre Dame transporta a los carpinteros a la Edad Media

El arquitecto Remi Froment sostiene los planos de la catedral de Notre Dame de París que hizo en 2012 y que se están empleando como base para reconstruir el tejado, el 25 de mayo de 2023, cerca de Angers, en el oeste de Francia. Los carpinteros que construyen el nuevo armazón para el tejado de la iglesia, arrasado por un incendio, emplean las mismas herramientas y técnicas que sus predecesores medievales. Para ellos, trabajar con hachas y vigas de roble ha sido una especie de viaje en el tiempo. (AP Foto/Jeffrey Schaeffer) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una grúa levanta parte de la estructura del nuevo tejado de la catedral de Notre Dame de París, el 25 de mayo de 2023, cerca de Angers, en el oeste de Francia. Los carpinteros que construyen el nuevo armazón para el tejado de la iglesia, arrasado por un incendio, emplean las mismas herramientas y técnicas que sus predecesores medievales. Para ellos, trabajar con hachas y vigas de roble ha sido una especie de viaje en el tiempo. (AP Foto/Jeffrey Schaeffer) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un carpintero utiliza un hacha para cortar una viga de madera que formará parte de la estructura del nuevo tejado de la catedral de Notre Dame de París, el 25 de mayo de 2023, cerca de Angers, en el oeste de Francia. Los carpinteros que construyen el nuevo armazón para el tejado de la iglesia, arrasado por un incendio, emplean las mismas herramientas y técnicas que sus predecesores medievales. Para ellos, trabajar con hachas y vigas de roble ha sido una especie de viaje en el tiempo. (AP Foto/Jeffrey Schaeffer) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Peter Henrikson, un carpintero de 61 años de Minnesota, mide una viga que formará parte de la estructura del nuevo tejado de la catedral de Notre Dame de París, el 25 de mayo de 2023, cerca de Angers, en el oeste de Francia. Los carpinteros que construyen el nuevo armazón para el tejado de la iglesia, arrasado por un incendio, emplean las mismas herramientas y técnicas que sus predecesores medievales. Para ellos, trabajar con hachas y vigas de roble ha sido una especie de viaje en el tiempo. (AP Foto/Jeffrey Schaeffer) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Carpinteros trabajan en piezas que formarán parte de la estructura del nuevo tejado de la catedral de Notre Dame de París, el 25 de mayo de 2023, cerca de Angers, en el oeste de Francia. Los carpinteros que construyen el nuevo armazón para el tejado de la iglesia, arrasado por un incendio, emplean las mismas herramientas y técnicas que sus predecesores medievales. Para ellos, trabajar con hachas y vigas de roble ha sido una especie de viaje en el tiempo. (AP Foto/Jeffrey Schaeffer) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Parte de la estructura de madera del nuevo tejado de la catedral de Notre Dame de París, el 25 de mayo de 2023, cerca de Angers, en el oeste de Francia. Los carpinteros que construyen el nuevo armazón para el tejado de la iglesia, arrasado por un incendio, emplean las mismas herramientas y técnicas que sus predecesores medievales. Para ellos, trabajar con hachas y vigas de roble ha sido una especie de viaje en el tiempo. (AP Foto/Jeffrey Schaeffer) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Carpinteros trabajan en piezas de madera que formarán parte de la estructura del nuevo tejado de la catedral de Notre Dame de París, el 25 de mayo de 2023, cerca de Angers, en el oeste de Francia. Los carpinteros que construyen el nuevo armazón para el tejado de la iglesia, arrasado por un incendio, emplean las mismas herramientas y técnicas que sus predecesores medievales. Para ellos, trabajar con hachas y vigas de roble ha sido una especie de viaje en el tiempo. (AP Foto/Jeffrey Schaeffer) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un carpintero trabaja en una pieza que formará parte de la estructura del nuevo tejado de la catedral de Notre Dame de París, el 25 de mayo de 2023, cerca de Angers, en el oeste de Francia. Los carpinteros que construyen el nuevo armazón para el tejado de la iglesia, arrasado por un incendio, emplean las mismas herramientas y técnicas que sus predecesores medievales. Para ellos, trabajar con hachas y vigas de roble ha sido una especie de viaje en el tiempo. (AP Foto/Jeffrey Schaeffer) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Jean-Baptiste Bonhoure, director de Atelier Perrault, una empresa de carpintería, posa junto a vigas de madera que formarán parte de la estructura del nuevo tejado de la catedral de Notre Dame de París, el 25 de mayo de 2023, cerca de Angers, en el oeste de Francia. Los carpinteros que construyen el nuevo armazón para el tejado de la iglesia, arrasado por un incendio, emplean las mismas herramientas y técnicas que sus predecesores medievales. Para ellos, trabajar con hachas y vigas de roble ha sido una especie de viaje en el tiempo. (AP Foto/Jeffrey Schaeffer) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Jean-Louis Georgelin, un general retirado del ejército francés que supervisa la reconstrucción de la catedral de Notre Dame, en París, sostiene una herramienta utilizada en el tejado del monumento, el 25 de mayo de 2023, cerca de Angers, en el oeste de Francia. El uso de herramientas manuales para reconstruir el tejado que el fuego convirtió en cenizas en 2019 es una elección deliberada y meditada, especialmente porque con las eléctricas el trabajo se habría hecho más rápido. El objetivo es rendir un homenaje a la asombrosa labor artesanal de los constructores originales de la catedral y garantizar que el arte de trabajar la madera a mano, que tiene siglos de antigüedad, persiste. (AP Foto/Jeffrey Schaeffer) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Vista de los planos técnicos para la reconstrucción del tejado de la catedral de Notre Dame de París, el 25 de mayo de 2023, cerca de Angers, en el oeste de Francia. Los carpinteros que construyen el nuevo armazón para el tejado de la iglesia, arrasado por un incendio, emplean las mismas herramientas y técnicas que sus predecesores medievales. Para ellos, trabajar con hachas y vigas de roble ha sido una especie de viaje en el tiempo. (AP Foto/Jeffrey Schaeffer) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved