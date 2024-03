La princesa de Gales dice que padece cáncer y recibe quimioterapia

ARCHIVO - Catalina, la princesa de Gales, sonríe durante su visita a Sebby's Corner, en el norte de Londres, el viernes 24 de noviembre de 2023. La princesa informó el viernes 22 de marzo de 2024 que padece cáncer y está en tratamiento con quimioterapia. (Foto AP/Frank Augstein, Pool, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved