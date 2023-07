La policía iraní de la moral vuelve a la calle en una nueva campaña para imponer vestimenta islámica

ARCHIVO - Mujeres iraníes caminan por una vereda en el centro de Teherán, Irán, el martes 26 de abril de 2016. Las autoridades iraníes anuncian una nueva campaña para obligar a las mujeres a llevar el pañuelo islámico en la cabeza, y la policía de la moral regresa a las calles 10 meses después de que la muerte de una mujer a la que habían detenido desencadenara protestas en todo el país. (AP Foto/Vahid Salemi, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.