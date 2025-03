La nueva colección de Giorgio Armani explora las raíces de la marca en un ambiente íntimo

Giorgio Armani agradece los aplausos al final de la colección femenina Otoño/Invierno 2025-2026 de Giorgio Armani presentada en Milán, Italia, el domingo 2 de marzo de 2025. (AP Foto/Luca Bruno) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Detalle de la colección femenina Otoño/Invierno 2025-2026 de Giorgio Armani presentada en Milán, Italia, el domingo 2 de marzo de 2025. (AP Foto/Luca Bruno) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Detalle de la colección femenina Otoño/Invierno 2025-2026 de Giorgio Armani presentada en Milán, Italia, el domingo 2 de marzo de 2025. (AP Foto/Luca Bruno) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved