La música es un regalo de Dios y el órgano es prueba de ello, dice este organista alemán en México

El director y organista alemán Leo Krämer ensaya para un concierto en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el viernes 28 de febrero de 2025. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El director y organista alemán Leo Krämer concede una entrevista en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el viernes 28 de febrero de 2025. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Uno de los dos órganos que se encuentran dentro de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el viernes 28 de febrero de 2025. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El director y organista alemán Leo Krämer concede una entrevista en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el viernes 28 de febrero de 2025. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved