La libreta de abastecimiento en Cuba deja una mesa cada vez más vacía

Clientes salen de un mercado agrario estatal donde un mural de Fidel Castro decora la fachada, en La Habana, Cuba, el jueves 7 de marzo de 2024. La libreta de abastecimiento cubana atemperaba las diferencias económicas entre la población y era un elemento clave en el momento socialista. Pero las cosas han cambiado y en las últimas protestas la consigna de los manifestantes fue "corriente y comida", en alusión a los recurrentes apagones y el desabastecimiento de alimentos. (AP Foto/Ariel Ley)

María de los Ángeles Pozo, trabajadora retirada de una escuela, posa para una foto en su cocina con algunos de los alimentos subvencionados que recibió por con la libreta de abastecimiento estatal en La Habana, Cuba, el miércoles 6 de marzo de 2024. Pozo recordó con una sonrisa cuando con su libreta de abastecimiento conseguía de todo: desde pasteles de boda, hamburguesas, pescado y chocolate a leche condensada, fósforos, cerveza, harina y hasta cepillos de dientes. (AP Foto /Ariel Ley)

Un hombre sostiene su libreta de abastecimiento en una tienda del gobierno en La Habana, Cuba, el viernes 16 de marzo de 2024. Instaurada oficialmente en julio de 1963, la libreta llegó a ser la vía de entrega de ropa y calzado de manera equitativa y era un orgullo del modelo socialista de la isla. (AP Foto/Ariel Ley)