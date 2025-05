La inquietud persiste en Cachemira pese al alto el fuego entre India y Pakistán

Un nómada con su ganado se mueve por un bazar, un día después de que se anunció un alto el fuego entre India y Pakistán, cerca de Jura, en la Línea de Control, en la Cachemira administrada por Pakistán, el domingo 11 de mayo de 2025. (AP Foto/Ishfaq Hussain) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.