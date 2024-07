La incertidumbre que reina en una Venezuela en crisis también afecta a las relaciones de pareja

Vecinos caminan por el vecindario de Petare en Caracas, Venezuela, el martes 16 de julio de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un cartel de campaña del presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, se ve en Caracas, Venezuela, el martes 16 de julio de 2024 antes de las elecciones presidenciales. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Roisis Lopez pone un precio de cinco dólares a una bolsa con productos de limpieza en su puesto callejero en el vecindario de Petare, en Caracas, Venezuela, el martes 16 de julio de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Un partidario del candidato opositor a la presidencia Edmundo González señala una copia de una tarjeta electoral durante una reunión con jóvenes en la Universidad Central de Venezuela en Caracas, Venezuela, el domingo 14 de julio de 2024. (AP Foto/Cristian Hernandez)

La venezolana Kelybel Sivira posa para una foto en Bogotá, Colombia, el viernes 12 de julio de 2024. La mitad de la clase que se graduó en derecho con Kelybel Sivira ha abandonado el país, agotada, explicó, de dedicarse tanto a las protestas sólo para ver que "el país simplemente avanzó y siguió como si nada". Al mismo tiempo, las opciones de pareja para su generación se reducían. (AP Foto/Fernando Vergara)

ARCHIVO - Franklin Caceres habla con Banesky Fuentes mientras llena un contenedor de agua sacada de un pozo en el vecindario de Petare en Caracas, Venezuela, el 20 de marzo de 2023. En el país marcado por las crisis, el agua, la electricidad y otros servicios públicos son poco fiables y los precios de la comida se han disparado. (AP Foto/Matias Delacroix, Archivo)

Roisis Lopez pone papel higiénico a la venta en su puesto callejero en el vecindario de Petare, en Caracas, Venezuela, el martes 16 de julio de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos)

El estudiante Gabriel Ortiz utiliza su celular en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, el jueves 4 de julio de 2024. El hombre con el que salía Ortiz se marchó hace poco del país, donde la incertidumbre hace que muchos se pregunten si merece la pena iniciar una relación. (AP Foto/Ariana Cubillos)