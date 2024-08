La fiscalía venezolana abrirá nueva investigación penal por página web difundida por oposición

El Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, Venezuela, el miércoles 7 de agosto de 2024. El tribunal superior del país está realizando una auditoría de las disputadas elecciones presidenciales del 28 de julio. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Los políticos de oposición Manuel Rosales, en el centro; José Cartaya, a la izquierda, y Simón Calzadilla, a la derecha, se dirigen a la prensa frente a la Corte Suprema en Caracas, Venezuela, el miércoles 7 de agosto de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El candidato presidencial de la oposición Edmundo González, a la derecha, y la líder opositora María Corina Machado con las manos unidas en una conferencia de prensa un día después de las elecciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/Cristian Hernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved