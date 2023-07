La derecha gana las elecciones en España, pero sin mayoría para derribar a Pedro Sánchez

Una votante deposita su boleta en las elecciones generales españolas el domingo 23 de julio de 2023, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España y candidato socialista a la reelección, saluda a sus seguidores durante el acto de cierre de campaña en Madrid, el 21 de julio de 2023. (AP Foto/Emilio Morenatti)

El presidente del gobierno español y candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, saluda a un trabajador electoral al votar en un centro de votación el domingo 23 de julio de 2023, en Madrid, España. (AP Foto/Emilio Morenatti)

Un votante elige una boleta del Partido Socialista en un centro de votación en las elecciones generales, el 23 de julio de 2023, en Madrid. (AP Foto/Andrea Comas)

Simpatizantes del Partido Popular ondean banderas de España mientras esperan la comparecencia de su candidato a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, en el exterior de la sede de la formación conservadora durante la noche electoral, el 23 de julio de 2023, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Un elector emite su voto dentro de una cabina en un colegio electoral el 23 de julio de 2023, en Madrid. (AP Foto/Paul White)

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, saluda a los simpatizantes congregados en el exterior de la sede de la formación conservadora, a primera hora del 24 julio de 2023, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

El candidato del conservador Partido Popular a la presidencia de España, Núñez Feijóo, llega al escenario de un mitin de campaña en Barcelona, España, el lunes 17 de julio de 2023. (AP Foto/Emilio Morenatti)

El líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, saluda a sus seguidores en el exterior de la sede del partido, el 23 de julio de 2023, en Madrid. (AP Foto/Emilio Morenatti)

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, vota el domingo 23 de julio de 2023, en Madrid, España. (AP Foto/Manu Fernández)

Un cartero entrega el voto por correo para las elecciones generales en un centro de votación el 23 de julio de 2023, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

El líder del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, saluda a sus seguidores en la sede de la formación durante la noche electoral, el 23 de julio de 2023, en Madrid. (AP Foto/Andrea Comas)