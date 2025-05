La defensa de Weinstein presenta a sus testigos; se desconoce si él subirá al estrado

“Creo que en realidad elegí no hacerlo”, dijo Samuelsen, quien entonces era asistente de fotógrafo.

Habiendo conocido brevemente a Weinstein en el verano de 2005, más tarde buscó su ayuda mientras intentaba lanzar una carrera musical. Él hizo algunas presentaciones e invitó a Samuelsen a escribir una banda sonora para una película que nunca se usó, y ella formó un acto de cabaret en el área de Nueva York alrededor de 2019 con una mujer cercana a él. Samuelsen ahora trabaja en seguros en su natal Dinamarca.

Durante la fase de la fiscalía en el juicio, los abogados de Weinstein hicieron muchas preguntas destinadas a sembrar dudas sobre la credibilidad y precisión de lo que los jurados estaban escuchando de los testigos de la fiscalía, particularmente de las tres acusadoras de Weinstein en el caso: Sokola, Miriam Haley y Jessica Mann.

Las tres mujeres intentaban construir carreras en el mundo del espectáculo y dicen que él se aprovechó de ellas ofreciéndoles perspectivas de trabajo. Mann alega que él la violó en 2013. Haley, al igual que Sokola, acusa a Weinstein de realizarle sexo oral por la fuerza en 2006.

Weinstein no testificó en su juicio original. Muchos acusados no lo hacen, es un derecho constitucional. Se les dice a los jurados que no pueden considerar ese silencio en contra de los acusados y que corresponde a los fiscales probar su caso; los acusados no necesitan probar nada. Si los acusados suben al estrado, se exponen a un interrogatorio incisivo por parte de los fiscales.

Por lo general, The Associated Press no revela el nombre de personas que dicen haber sido agredidas sexualmente, pero Sokola, Mann y Haley han dado su permiso para ser identificadas.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press