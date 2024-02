Juicio a Trump por pagos para tapar noticias comenzará el 25 de marzo

El expresidente Donald Trump llega al tribunal criminal de Manhattan, 15 de febrero de 2024, en Nueva York. El juicio a Donald Trump por acusaciones de pagos a cambio de silencio empezará el 25 de marzo, tal como estaba previsto, con la selección del jurado, falló el jueves el juez, rechazando el pedido de los abogados del expresidente de postergar el caso. (AP Foto/Mary Altaffer) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.