ARCHIVO - El cardenal Fridolin Among Besungu parte luego de recibir el capelo cardenalicio de manos del papa Francisco en la Basílica de San Pedro, Vaticano, 5 de octubre de 2019. En la mayor censura que haya recibido el papa Francisco hasta el momento, los obispos católicos de África y Madagascar el jueves 11 de enero de 2024 emitieron un comunicado en el cual se niegan a acatar su declaración que permite a los sacerdotes bendecir a las parejas de personas del mismo sexo y aseveran que esas uniones con “contrarias a la voluntad de Dios”. (AP Foto/Andrew Medichini) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved