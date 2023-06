Jefe de la OTAN advierte que no se debe subestimar el poder de los militares rusos tras rebelión

El primer ministro de Albania, Edi Rama; el primer ministro de Bélgica, Alexander de Croo; el presidente de Polonia, Andrzej Duda; el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg; el primer ministro holandés Mark Rutte; el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda; el presidente de Rumania, Klaus Iohannis, y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, durante una conferencia de prensa en La Haya, Holanda, el martes 27 de junio de 2023. (AP Foto/Peter Dejong) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved