Japón: Corte Suprema falla en favor de una mujer transgénero

Una denunciante que pide no mostrar su cara habla en conferencia de prensa en la Corte Distrital de Tokio, martes 11 de julio de 2023. La Corte Suprema sentenció el martes que las restricciones impuestas por un ministerio al uso del baño por una mujer transgénero son ilegales, un fallo histórico en un país que aún carece de una ley contra la discriminación de las minorías sexuales. (AP Foto/Eugene Hoshiko)