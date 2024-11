Italia envía a 8 migrantes más a Albania bajo acuerdo de centros de procesamiento

El buque Libra de la Marina de Italia se acerca al puerto de Shengjin, en el noroeste de Albania, el 8 de noviembre de 2024, con el segundo grupo de ocho migrantes interceptados en aguas internacionales para ser procesados en un centro de procesado habilitado en el país. (AP Foto/Vlasov Sulaj) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved