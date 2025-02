Israel y Hamás acuerdan nuevo intercambio, manteniendo intacto frágil alto el fuego

Familiares esperan la liberación de prisioneros palestinos el domingo 23 de febrero de 2025 en la ciudad de Ramala, en Cisjordania, después de recibir noticias de que Israel había retrasado la liberación de los palestinos programada para el sábado 22 de febrero. (AP Foto/Nasser Nasser) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved