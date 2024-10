Israel lanza ataque de represalia contra Irán, con riesgo de generar una escalada en Oriente Medio

Una columna de humo señala el lugar donde se produjo un ataque aéreo israelí en la localidad de Mansouri, visto desde la ciudad de Tyre, en el sur de Líbano, el 24 de octubre de 2024. (AP Foto/Mohammed Zaatari) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un auto de prensa destrozado, visto en una zona residencial ocupada por periodistas que fue blanco de un ataque del ejército israelí en el que murieron tres trabajadores de medios, según la agencia noticiosa estatal de Líbano, en Hasbaya, en el sureste de Líbano, el 25 de octubre de 2024. (AP Foto/Mohammed Zaatari) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

En este fotograma de un video difundido por el ejército israelí el 26 de octubre de 2024, el portavoz castrense, contraalmirante Daniel Hagari, anuncia que Israel lanzó ataques contra Irán. (Fuerza de Defensa de Israel vía AP)

Vista de la ciudad de Teherán, Irán, el sábado 26 de octubre de 2024. (AP Foto/Vahid Salemi) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved