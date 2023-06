Israel derriba la casa de supuesto agresor palestino en la inestable Cisjordania

Adalah, madre del prisionero palestino Kamal Jouri, mira las ruinas de la casa de la familia, demolida por tropas israelíes en la ciudad cisjordana de Nablus, el jueves 22 de junio de 2023. Jouri está acusado de matar a tiros a un soldado israelí el año pasado cerca de Nablus. (AP Foto/Majdi Mohammed) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved